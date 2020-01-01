Фигуранты дела о пожаре в клубе «Хромая лошадь» за 12 лет выплатили 0,5% от суммы исков Полностью погасили долги только Анатолий Зак и пожарные инспекторы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пятеро осуждённых по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» перечислили 0,5% от присуждённой им судом суммы компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Они выплатили в общей сложности 2,3 млн руб., общая сумма задолженности превышает 362 млн руб.

Рассчитались с долгами только трое: бывший собственник клуба Анатолий Зак (с него взыскано 158 млн руб.) и пожарные инспекторы Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева (иски оплатило государство).

Бывший арт-директор «Хромой лошади» Олег Феткулов должен перечислить потерпевшим 25 млн руб., но выплатил только 87 тыс. руб.

Соучредитель клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин должен выплатить пострадавшим 182,6 млн руб., но пока с должника взыскано 1,4 млн руб.

Бывший исполнительный директор Светлана Ефремова обязана выплатить 65,8 млн руб., по факту выплачено 701 тыс. руб.

Директор фирмы «Пироцвет» Сергей Дербенёв обязан перечислить пострадавшим 90,1 млн руб., а перечислил лишь 86 тыс. руб.

Его сын, пиротехник Игорь Дербенёв, при долге 837 тыс. руб. заплатил за 12 лет только 27 тыс. руб.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошёл 5 декабря 2009 года. В результате погибло 156 человек, сотни пострадали. Причиной трагедии названы грубые нарушения правил пожарной безопасности. В апреле 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении восьми виновных в пожаре лиц.

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