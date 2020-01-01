В Пермском крае заработал обсерватор для пациентов с новым омикрон-штаммом коронавируса Он открылся на базе «ГКБ №4» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае открылось обсервационное отделение для пациентов с новым омикрон-штаммом коронавируса на базе ГАУЗ ПК «ГКБ №4». Обсерватор рассчитан на 40 больных. Об этом сообщили в минздраве региона.

В ведомстве пояснили, что в отделение будут направляться не все лица, прибывшие из стран с высоким риском заражения, а только те, кто имеет показания. Причём среди помещённых в отделение могут быть и любые другие граждане с подозрением на новый штамм: «не важно приехали они с юга, или с вахты с севера, или просто заразились дома».

Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 декабря 2021 года, лица, прибывающие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга, обязаны соблюдать режим изоляции в течение двух недель со дня прибытия.

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