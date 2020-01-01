Олеся Максименко В Пермском крае вновь возросло количество «инфицированных» территорий Коронавирус выявлен в 39 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 39 муниципалитетах Пермского края.

Наибольшее количество заражённых выявлено в столице региона, Пермском районе и Краснокамском округе — 345, 40 и 34 человека соответственно.

В Чернушинском округе — 22 заболевших, в Березниках — 21, в Лысьвенском округе — 16, в Кунгуре и Горнозаводском округе — по 14, в Чайковском и Кудымкарском округе — по 13, в Кудымкаре и Кочёвском округе — по 12, в Октябрьском округе — девять.

В Гайнском и Карагайском округах поставлено по девять диагнозов COVID-19, в Сивинском, Соликамском и Чусовском округах — по восемь, в Бардымском — семь, в Кишертском и Куединском — по шесть, в ЗАТО Звёздный, Добрянском и Очёрском округах — по пять, в Косинском округе — четыре.

По три новых случая коронавируса подтверждено в Кунгурском районе, Ординском, Суксунском и Юсьвинском округах, по два — в Кизеле и Берёзовском округе, по одному — в Губахе, Александровском, Большесосновском, Красновишерском, Нытвенском, Осинском, Уинском и Чердынском округах.

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