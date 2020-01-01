Андрей Стрельцов «Молот» одержал победу в Кургане Пермская хоккейная команда разгромила местный ХК «Зауралье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

«Молот» увеличил свою победную серию матчей в первенстве ВХЛ до трёх. После домашней победы над казанским «Барсом» и ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, подопечные Альберта Логинова праздновали успех в Кургане, обыграв местный ХК «Зауралье» со счётом 3:0.

Все голы были забиты во втором периоде матча. В составе пермской команды отличились Дмитрий Воробьёв, Алексей Шубин и Матвей Банников.

В среду, 15 декабря, в Челябинске «молотобойцы» сыграют с ХК «Челмет».





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