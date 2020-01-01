Пермские власти согласовали колерный паспорт нового термального комплекса «Пермские термы» разместятся на ул. Героев Хасана, 42/1 Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермские термы». Колерный паспорт

Администрация Перми

Мэрия Перми согласовала колерный паспорт нового термального комплекса «Пермские термы», который разместится на ул. Героев Хасана, 42/1, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Проектировщики терм предложили архитектурные решения фасадов в необычных цветах: графитово-сером, сигнально-жёлтом, жёлто-зелёном с имитацией деревянной поверхности. Также на главном фасаде предлагается изобразить берёзовый лес, который в ночное время будет иметь контражурную подсветку.

По данным инвестора, оздоровительный комплекс на месте бывшего завода ЖБК будет состоять из 20 видов бань разных народов мира, трёх открытых и трёх закрытых бассейнов, большой зоны отдыха на открытом воздухе. Площадь комплекса — 6,7 тыс. кв. м.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что «Пермские термы» должны открыться для посещения в марте 2022 года. На строительной площадке уже возведён блок открытой террасы, залиты все чаши бассейнов.

Инвестиции в первую очередь строительства составят около 400 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.