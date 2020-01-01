Мария Сыропятова Скончалась преподаватель ПГНИУ Любовь Залогова Она работала на мехмате Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После продолжительной болезни ушла из жизни преподаватель механико-математического факультета ПГНИУ Любовь Залогова. В пресс-службе Пермского государственного университета уточнили, что её смерть не связана с коронавирусной инфекцией.

После окончания аспирантуры Ленинградского государственного университета и защиты кандидатской диссертации по физико-математическим наукам в 1984 году Любовь Алексеевна Залогова устроилась в Пермский государственный университет. Работала на трёх кафедрах механико-математического факультета: прикладной математики, математического обеспечения вычислительных систем и информационных технологий. Её специализация — объектно-ориентированное программирование.

Прощание с преподавателем состоялось сегодня, 13 декабря.

Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования родным и близким Любови Залоговой.

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