Олеся Максименко В Перми выдано разрешение на строительство дома на улице КИМ Новое здание будет рассчитано на 160 квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Мотовилихинском районе Перми будет построен многоквартирный дом на 160 квартир. Соответствующее разрешение ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект» выдали городские власти.

Здание с переменной этажностью от семи до 13 этажей общей площадью 16,3 тыс. кв. м планируется возвести по адресу ул. КИМ, 45. Проектом предусмотрены встроенные помещения и автостоянка, сообщает пресс-служба администрации Перми.

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