Олеся Максименко
В Пермском крае — 670 новых заболевших COVID-19
К аппаратам ИВЛ подключены 112 пациентов
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 670 жителей Пермского края.
За этот же период выздоровели 700 жителей региона, 15 пациентов скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находятся 283 человека, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 149 712 человек.
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