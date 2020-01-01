«Уралкалий» выходит на рынок дистрибуции в Бразилии Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» сообщает о подписании сделки по приобретению 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера FertGrow S. A. (Бразилия), ведущего дистрибьютора удобрений. Приобретение актива осуществляется в рамках реализации бизнес-стратегии «Уралкалия», одним из ключевых направлений которой является обеспечение гибкости продаж с ориентиром на развитие собственной дистрибуции на ключевых рынках, сообщают в компании.

Александр Терлецкий, генеральный директор компании «Уралкалий Трейдинг»:

— «Уралкалий» придаёт важное значение развитию своей логистической инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойности как долгосрочных, так и спотовых поставок по всему миру. Бразилия является одним из крупнейших потребителей минеральных удобрений, поэтому приобретение доли в FertGrow поможет существенно оптимизировать операционную деятельность «Уралкалия» в Латинской Америке.

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