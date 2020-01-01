За неделю в Перми произошло 15 ДТП с пострадавшими Один человек погиб Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 по 12 декабря на территории Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: 19 человек получили различные травмы, в том числе двое несовершеннолетних, один человек погиб, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

За неделю инспекторами пресечено 2199 нарушений правил дорожного движения.

В частности, выявлено 52 нетрезвых водителя и водителя с признаками опьянения, при этом двое из них сели пьяными за руль, не имея водительского удостоверения.

Более 300 раз нарушали ПДД пешеходы, к административной ответственности привлечено 47 водителей автобусов, 17 шофёров нарушили правила перевозки детей.

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