За неделю в Перми произошло 15 ДТП с пострадавшими
Один человек погиб
С 6 по 12 декабря на территории Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: 19 человек получили различные травмы, в том числе двое несовершеннолетних, один человек погиб, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
За неделю инспекторами пресечено 2199 нарушений правил дорожного движения.
В частности, выявлено 52 нетрезвых водителя и водителя с признаками опьянения, при этом двое из них сели пьяными за руль, не имея водительского удостоверения.
Более 300 раз нарушали ПДД пешеходы, к административной ответственности привлечено 47 водителей автобусов, 17 шофёров нарушили правила перевозки детей.
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