Елена Синица

Игорь Вагин переизбран председателем крайизбиркома

Решение было принято единогласно

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вагин

Игорь Вагин
  Константин Долгановский

Сегодня, 13 декабря, состоялось первое заседание краевой избирательной комиссии нового состава.

В рамках заседания был избран председатель крайизбиркома. Им вновь стал Игорь Вагин. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Также на заседании был избран заместитель председателя — Сергей Пономарёв. Секретарём комиссии избрали Татьяну Любарскую.

Напомним, членов комиссии ранее определили губернатор Пермского края и Законодательное собрание.

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