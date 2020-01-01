Елена Синица
Игорь Вагин переизбран председателем крайизбиркома
Решение было принято единогласно
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Сегодня, 13 декабря, состоялось первое заседание краевой избирательной комиссии нового состава.
В рамках заседания был избран председатель крайизбиркома. Им вновь стал Игорь Вагин. За его кандидатуру проголосовали единогласно.
Также на заседании был избран заместитель председателя — Сергей Пономарёв. Секретарём комиссии избрали Татьяну Любарскую.
Напомним, членов комиссии ранее определили губернатор Пермского края и Законодательное собрание.
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