Елена Синица Игорь Вагин переизбран председателем крайизбиркома Решение было принято единогласно Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Вагин

Константин Долгановский

Сегодня, 13 декабря, состоялось первое заседание краевой избирательной комиссии нового состава.

В рамках заседания был избран председатель крайизбиркома. Им вновь стал Игорь Вагин. За его кандидатуру проголосовали единогласно.





Также на заседании был избран заместитель председателя — Сергей Пономарёв. Секретарём комиссии избрали Татьяну Любарскую.





Напомним, членов комиссии ранее определили губернатор Пермского края и Законодательное собрание.

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