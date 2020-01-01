Елена Синица Губернатор Прикамья утвердил семь членов нового состава крайизбиркома Другую половину комиссии утвердило заксобрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о назначении семи членов в новый состав избирательной комиссии, который будет действовать с 2021 по 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Так, в состав войдут председатель избиркома Игорь Вагин, гендиректор ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса» Сергей Кузнецов, член избиркома Антон Маклаев, директор ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» Сергей Неганов. Кроме них членами комиссии назначены первый замруководителя администрации губернатора Леонид Политов, зампредседателя избиркома Сергей Пономарёв и член избиркома Анна Юшкова.

Ранее Законодательное собрание также включило в состав семь членов: главного специалиста регионального исполкома партии «Единая Россия» по правовым вопросам Александра Кузнецова, замруководителя аппарата реготделения партии «Справедливая Россия — За правду» Александра Репина, системного администратора реготделения КПРФ Николая Богатырёва, директора Дома спорта ООО «Производственно-коммерческая фирма «Метизкомплект» Александра Воронина, гендиректора ООО «Полиграфыч Прикамье» Наталью Денисову, нынешнего секретаря ведомства Татьяну Любарскую, начальника Штаба студенческих отрядов ПГАТУ Алексея Блюмина.

Новый состав начнёт работу после 12 декабря.

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