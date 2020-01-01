Олеся Максименко На неделе в Пермском крае ожидается потепление Холодным будет лишь понедельник Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным проекта «Метеоролог и я», на предстоящей неделе температура воздуха в Пермском крае превысит норму на 4–5°С.

Холодным будет лишь понедельник: днём температура воздуха составит −10…−15°С, однако уже во второй половине дня ожидается потепление.

Во вторник, 14 декабря, ночью и днём пройдёт небольшой снег, ночью температура воздуха −10…−15°С, днём −5…−10°С. Среда, 15 декабря, пройдёт в таких же условиях.

16 и 17 декабря днём на территории региона потеплеет до −2…−7°С, местами возможен снег.

По предварительным данным, в выходные в Прикамье вновь похолодает до −5…−10°С, сохранится облачная погода и пройдёт небольшой снег.

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