Олеся Максименко
На неделе в Пермском крае ожидается потепление
Холодным будет лишь понедельник
По данным проекта «Метеоролог и я», на предстоящей неделе температура воздуха в Пермском крае превысит норму на 4–5°С.
Холодным будет лишь понедельник: днём температура воздуха составит −10…−15°С, однако уже во второй половине дня ожидается потепление.
Во вторник, 14 декабря, ночью и днём пройдёт небольшой снег, ночью температура воздуха −10…−15°С, днём −5…−10°С. Среда, 15 декабря, пройдёт в таких же условиях.
16 и 17 декабря днём на территории региона потеплеет до −2…−7°С, местами возможен снег.
По предварительным данным, в выходные в Прикамье вновь похолодает до −5…−10°С, сохранится облачная погода и пройдёт небольшой снег.
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