Олеся Максименко За сутки коронавирусом заразились жители 36 муниципалитетов Пермского края В столице региона — 254 новых случая COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 36 территориях Пермского края. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Перми, Лысьвенском округе и Чайковском — 254, 84 и 66 заразившихся соответственно.

В Пермском районе — 42 инфицированных, в Березниках и Чусовском округе — по 30, в Горнозаводском округе — 26, в Краснокамском — 21, в Добрянском — 12, в Осинском — 10, в Губахе, Соликамском и Чернушинском округах — по девять, в Кизеле — восемь, в Кунгуре и Александровском округе — по семь, в Бардымском и Нытвенском округах — по шесть.

По пять новых диагнозов COVID-19 поставлено в Берёзовском и Кишертском округах, по четыре — в Кунгурском районе, Гремячинском, Карагайском и Юрлинском округах, три — в Ильинском округе, по два — в Куединском, Ординском и Юсьвинском округах.

Как сообщает ВЕТТА, по одному заболевшему выявлено в ЗАТО Звёздный, Красновишерском, Кудымкарском, Оханском, Очёрском, Суксунском, Уинском и Чердынском округах.

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