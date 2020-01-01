Елена Бардукова Определён подрядчик на подготовку документации по изъятию недвижимости на ул. Крисанова в Перми ООО «Бизнес-стратегия» выполнит работы за 15 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

Подведены итоги аукциона на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации, необходимой для изъятия в собственность Пермского края недвижимости для первого этапа строительства дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтом до ул. Пушкина.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, победителем было признано ООО «Юридическая компания «Бизнес-стратегия». Общество предложило выполнить работы за 15 млн руб. при начальной цене контракта 18,8 млн руб.

Добавим, победителем конкурса на строительство дороги на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина стала компания АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» из Санкт-Петербурга.

Первый этап строительства обойдётся бюджету в 3,4 млрд руб. Работы должны начаться 17 декабря 2021 года и завершиться 31 июля 2024 года.

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