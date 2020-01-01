Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 679 новых заболевших COVID-19 Общее количество инфицированных в регионе превысило отметку в 149 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 679 жителей.

За это же время выздоровели 678 человек, 12 пациентов скончались.

В стационарах Прикамья в тяжёлом состоянии находятся 276 человек, 121 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом заразились 149 042 жителя региона.

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