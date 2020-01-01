Елена Бардукова Художественное оформление пермского зоопарка выполнит компания из Московской области Концепцию необходимо разработать до 25 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Cлайд из презентации проекта нового зоопарка в Перми

АО «РЖДстрой» подвела итоги конкурса на проведение работ по разработке концепции и документации художественного оформления объектов экспозиции и интерьеров зон нового зоопарка в Перми. Победителем стал единственный участник торгов — ООО «Энергокомплекс» (Московская область). Стоимость работ — 52,7 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать не менее двух вариантов концепции по художественному оформлению уличный и внутренних вольеров, экспозиций и зон, а также выполнить производственные чертежи систем безопасности.

Предполагается создание пяти зон — «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна» и «Страна обезьян и тропический рай». Художественное оформление необходимо выполнить с учётом естественной среды обитания животных с применением искусственных скал и деревьев по мере необходимости.

Сообщается также, что подрядчик должен утвердить концепцию с заказчиком, краевым министерством культуры и зоологами. Все работы должны быть проведены до 25 января 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.