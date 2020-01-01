Андрей Стрельцов «Молот» начал выездную серию с победы В гостях пермские хоккеисты обыграли «Горняк-УГМК» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Молот» отправился на заключительную выездную серию уходящего года, которая пройдет по маршруту Верхняя Пышма, Курган, Челябинск, Орск. В первой игре этого турне был обыгран ХК «Горняк» со счётом 4:2.

После двух периодов была зафиксирована ничья 1:1. У «Молота» шайбу во второй двадцатиминутке забил Денис Цыганов. Все решилось в заключительной трети игры, когда гости сумели отличиться трижды. Дубль оформил Денис Цыганов, по шайбе забили Руслан Шайхулов и Александр Игошев.

После победы «Молот» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.

Следующий матч подопечные Альберта Логинова проведут 13 декабря. В Кургане нашим хоккеистам предстоит сразиться с местным «Зауральем» (0+).

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