Андрей Стрельцов «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в Лиге ВТБ Пермский клуб не сумел сохранить лидерство в матче до конца поединка Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетболисты «Пармы» со счётом 85:90 уступили на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарским «Локо».

Первая половина матча осталась за хозяевами. Порой их преимущество достигало 20 очков. Но, довести поединок до победы подопечным Казиса Максвитиса не удалось. Соперник не только отыграл отставание, но и победил с преимуществом в +5.

У хозяев площадки самым результативным игроком матча стал Адас Юшкявичус. Он набрал 22 очка.

После семи игр в чемпионате Единой лиги ВТБ «Парма» удерживает 7-ую строчку. У пермской команды три победы и четыре поражения. Следующим соперником в чемпионате у «Пармы» будет клуб «Астана» из Казахстана. Матч(0+) пройдет 18 декабря в Перми.

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