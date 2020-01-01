Олеся Максименко В Пермском крае — 688 новых заболевших COVID-19 Уменьшилось количество пациентов в тяжёлом состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 688 новых случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 666 жителей региона, 26 пациентов скончались.

В стационарах Прикамья в тяжёлом состоянии находятся 256 человек, 105 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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