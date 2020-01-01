На маршруты в крае вышли три новых автобуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Новые автобусы вышли 8 декабря на маршрут №440 «Яйва — Березники». Продолжительность пути составляет 50 минут, сообщают в краевом минтрансе.

Пассажиров теперь возят три новых автобуса среднего класса ПАЗ «Вектор Next». Их легко опознать: все они брендированы в едином стиле Пермского края. Транспорт низкопольный, оснащён системой кондиционирования и системой учёта пассажиропотока, дополнительными печками для работы в зимний период.



В день предусмотрено 10 рейсов. Начало отправления из посёлка Яйва в 06:00, из Березников — в 07:10. Последний рейс из посёлка Яйва в 20:05, из Березников — в 21:15.



Запланировано до конца года также обновить автобусы на маршрутах №525, 113, 341, 822, 226, 368, 186, 324, 325, 326, 131.



Напомним, чтобы повысить качество обслуживания населения на общественном транспорте, была разработана новая модель перевозок на межмуниципальных маршрутах. Её главная цель — сформировать современную и безопасную систему регулярных перевозок, обеспечить оптимальную стоимость проезда для пассажиров.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.