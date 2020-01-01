В Пермь поступило 10 грузовых автомобилей-эвакуаторов из Москвы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь пришло 10 грузовых автомобилей-эвакуаторов MAN для работы на городских и региональных дорогах, сообщает краевой минтранс.

Автомобили краевая столица получила благодаря договорённостям краевых властей с мэрией Москвы, достигнутым год назад на «Транспортной неделе». Транспорт передан региону безвозмездно, все необходимые документы по передаче техники на баланс региона уже оформлены.



Предполагается, что эвакуаторы начнут работу в начале следующего года. В минтрансе поясняют, что они поступили в регион вместе с необходимыми комплектующими. «Спецтехника будет использоваться для транспортировки автомобилей, припаркованных с нарушениями либо попавших в ДТП», — пояснил глава ведомства Андрей Алякринский.



Отметим, данные эвакуаторы оснащены гидроманипулятором. Они состоят из двух частей — крана и грузовой автомобильной платформы, которые объединены в общий механизм. Длина крана такого эвакуатора определяет расстояние, на котором у спецтехники есть возможность осуществлять необходимые манипуляции. Такие эвакуаторы используются, когда машина, к примеру, попадает в аварию и нужно достать транспорт из кювета или дорожной ямы. Эвакуатор с гидроманипулятором может подъехать к автомобилю сбоку, зацепить его за колёса и загрузить на платформу для транспортировки с места происшествия. При этом — за максимально короткое время.



Напомним, в сентябре текущего года на заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсуждался вопрос изменения требований к организациям, которые осуществляют транспортировку, хранение и возврат задержанных транспортных средств.



Глава региона отметил, что в социальных сетях поступает много жалоб на действия компаний, занимающихся эвакуацией автомобилей. Они, например, порой намеренно увозят машины не на ближайшие, а на удалённые штрафстоянки, что существенно влияет на стоимость услуг. Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость навести порядок в данной сфере, чтобы исключить такие злоупотребления.

В инспекции гостехнадзора Прикамья пояснили, что изменить ситуацию можно. Так, если вместо уведомительной процедуры ввести конкурсный отбор организаций, в этом случае в каждом муниципалитете и транспортировку, и хранение будет осуществлять один оператор, и ему не надо будет с кем-либо конкурировать на этапе выполнения услуг. Контракт с победителем будет заключаться сроком на пять лет.

Также ведомство предложило ввести дополнительные требования к организациям, которые будут претендовать на оказание данных услуг. К тем, что действуют сейчас, планируется ввести обязанность оснащать эвакуаторы системой ГЛОНАСС. Тогда данные о местонахождении каждой единицы техники будут поступать в региональную навигационную систему, и диспетчер направит на место задержания автомобиля эвакуатор, находящийся к нему ближе всего.

По данным краевого минтранса, конкурс по выбору организации, которая будет осуществлять деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, планируется провести до конца года.

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