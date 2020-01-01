Мария Сыропятова В Перми отменены торги на установку наружного освещения на 176,1 млн рублей Повторно торги объявят через несколько дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

Администрация Перми отменила аукцион на закупку и установку сетей наружного освещения на 176,1 млн руб. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок.

В МКУ «Пермблагоустройство» пояснили, что отмена связана с «необходимостью внесения изменений в аукционную документацию». Уже в декабре текущего года запланировано повторное объявление торгов.

Наружное освещение должно быть установлено на улицах в микрорайонах Городские Горки, Садовый, Рабочий Посёлок, Новый и Старый Крым, Чистопольский, Закамск, Макарята, Казанцево, Ипподром, Нагорный, Новоплоский, Верхние Муллы, Парковый, Железнодорожный, Заимка, Акуловский.

Напомним, что аукцион был объявлен 1 декабря 2021 года. По условиям торгов потенциальный подрядчик должен закупить необходимое оборудование, спроектировать и установить сети наружного освещения на улицах Перми. Сроки выполнения работ — не позднее конца сентября 2023 года.

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