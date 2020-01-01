Елена Синица
В выходные в Пермском крае похолодает до −23 градусов
Существенных осадков не ожидается
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Как сообщает «Рифей» со ссылкой на данные научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в эти выходные в Пермском крае вновь ожидается значительное похолодание.
Так, в субботу, 11 декабря, в Прикамье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможен слабый снег. В некоторых районах ожидается туман. Ночью температура воздуха в крае опустится до −17…−22°C, в Перми — до −19…−21°C. Днём в регионе потеплеет до −12…−17°C, в Перми — до −13…−15°C. Ветер западный, северо-западный, 1–6 м/с.
В воскресенье, 12 декабря, в Пермском крае днём ожидается переменная облачность, без осадков. В отдельных районах, по данным синоптиков, возможен туман. Ночью в крае похолодает до −18…−23°C, в Перми — до −19…−21°C. Днём температура воздуха ожидается в пределах −12…−17°C, в Перми — около −14…−16°C. Ветер слабый, переменных направлений.
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