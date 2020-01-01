Елена Синица В выходные в Пермском крае похолодает до − 23 градусов Существенных осадков не ожидается Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на данные научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в эти выходные в Пермском крае вновь ожидается значительное похолодание.

Так, в субботу, 11 декабря, в Прикамье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможен слабый снег. В некоторых районах ожидается туман. Ночью температура воздуха в крае опустится до − 17… − 22°C, в Перми — до − 19… − 21°C. Днём в регионе потеплеет до − 12… − 17°C, в Перми — до − 13… − 15°C. Ветер западный, северо-западный, 1–6 м/с.





В воскресенье, 12 декабря, в Пермском крае днём ожидается переменная облачность, без осадков. В отдельных районах, по данным синоптиков, возможен туман. Ночью в крае похолодает до − 18… − 23°C, в Перми — до − 19… − 21°C. Днём температура воздуха ожидается в пределах − 12… − 17°C, в Перми — около − 14… − 16°C. Ветер слабый, переменных направлений.

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