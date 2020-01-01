«Уралкалий» подтвердил высокий статус отраслевого лидера по версии IFA за ответственный подход к производственной деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» в очередной раз вошел в число компаний-чемпионов отрасли за ответственный подход к производству минеральных удобрений в рамках стратегической инициативы Industry Stewardship Champions — глобального проекта Международной ассоциации производителей удобрений (IFA).

Список отраслевых лидеров был представлен Советом директоров IFA в ходе проведения ежегодного стратегического форума ассоциации, прошедшего в этом году в Дубае (ОАЭ).

Звание чемпиона отрасли присваивается производителям удобрений, принявшим участие в серии ежегодных комплексных отраслевых исследований, проводимых IFA, в сфере анализа качества продукции, уровня промышленной безопасности, охраны труда, экологии, энергоэффективности, ресурсосбережения, снижения выбросов парниковых газов и других направлений, направленных на повышение эффективности производства. Компании также должны были успешно пройти сертификацию IFA Protect & Sustain, являющуюся отраслевым стандартом управления продукцией и охватывающую области действия международных сертификатов (ISO, OHSAS, Responsible Care).

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Высокая оценка нашей деятельности со стороны IFA является очередным подтверждением правильности выбранной стратегии и определения ключевых приоритетов компании как в сфере ESG, так и в рамках повышения эффективности производственных процессов. Мы продолжим поступательное движение в этих направлениях, используя собственную экспертизу и ведущие мировые практики.

Международная ассоциация производителей удобрений (IFA, www.fertilizer.org) — глобальная отраслевая организация, объединяющая более 430 компаний, работающих в сфере производства, логистики и торговли различными видами удобрений, сырья и полуфабрикатов.

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