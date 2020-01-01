Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 28 муниципалитетах края В лидерах по числу заболевших — Пермь, Краснокамск и Чернушка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки новые заболевшие обнаружены в 28 территориях Пермского края.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми (358), Краснокамском городском округе (56), Чернушинском городском округе (51).

Коронавирус обнаружен у 31 жителя Чайковского, у 29 жителей Очерского городского округа, у 22 жителей Оханского городского округа. По 20 случаев заражения выявлено в Большесосновском и Бардымском округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 146995 жителей с коронавирусной инфекцией.

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