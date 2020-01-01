Правительство выделит 50 млрд руб. для ускорения выхода на рынок двигателя ПД-14 Он должен стать достойной альтернативой иностранным аналогам Поделиться Поделиться Твитнуть

Двигатель ПД-14 впервые был представлен российским авиаторам в полном размере

Чтобы ускорить выход на рынок первого российского двигателя нового поколения ПД-14, правительство выделит около 50 млрд рублей. Двигатель должен стать достойной альтернативой иностранным аналогам при производстве самолета МС-21. Об этом на совещании в Перми заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Правительство будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями. Это поможет сформировать хорошие перспективы для экспорта, отметил премьер-министр.

Глава правительства поручил Минпромторгу подготовить «дорожную карту» поставок самолетов MC-21 с российскими двигателями ПД-14, а также программу их дальнейшего обслуживания после продажи.

Кроме того, будет организовано серийное производство двигателей ПД-14 и ПД-8 для оснащения самолетов Sukhoi Superjet 100 нового поколения. Для этой работы будет создан механизм опережающего финансирования.

По словам Михаила Мишустина, последние этапы инвестиционных проектов самые сложные и нужно научиться их успешно проходить.

«Авиадвигатели должны поднимать самолеты в небо, а заводы — серийно выпускать продукцию, на которую есть достаточно покупателей, в том числе и за рубежом», — сказал премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин на совещании Перми заявил о выделении 44,6 млрд руб. на производство авиадвигателя ПД-35.

ПД-14 — семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн. Разработан корпорацией ОДК (Россия) и является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Стоимость разработки оценивается в 70 млрд руб., из которых 35 млрд было выделено из бюджета. Также ведётся развитие проекта с двигателем ПД-8 с тягой 8 тонн и программой двигателей ПД-35 с тягой на взлёте от 20 до 50 тонн.

Соглашение о создании ПД-14 было подписано в 2006 году. Двигатель начал разрабатываться в 2008 году. Головной разработчик двигателя АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь), головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы» (Пермь). Первые наземные испытания прошли в 2012 году, первые лётные испытания — в 2015-ом. В октябре 2018 года Росавиация выдала двигателю «сертификат типа», подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации. Первый полёт на серийном самолёте МС-21-310 состоялся в декабре 2020 года. Разрешение на серийное производство было получено в феврале 2021 года. Первое коммерческое использование ПД-14 планируется на самолёте МС-21-310 в 2022 году.

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