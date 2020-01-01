Правительство выделит 44,6 млрд руб. на производство авиадвигателя ПД-35 В Перми проходит совещание по авиационному двигателестроению Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Накаряков

Правительство РФ выделит дополнительные 44,6 млрд руб. на разработку и производство авиадвигателя большой тяги ПД-35, об этом в четверг, 9 декабря, в Перми на совещании по авиационному двигателестроению заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Сообщают РИА «Новости».

По словам премьера, это двигатель «так нам необходим».

Мишустин посетил ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», в которую входят «ОДК Пермские моторы» и «ОДК Авиадвигатель».

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