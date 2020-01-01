Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продажа билетов на «Дягилев+» стартует 10 декабря Фестиваль пройдёт 23–25 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория «Завода Шпагина»

В пятницу, 10 декабря, в 12:00 по местному времени стартуют продажи билетов на события проекта Теодора Курентзиса и Пермской оперы «Дягилев+» (12+).

Продажи будут осуществляться одновременно на сайте и в кассах Пермского театра оперы и балета.

Напомним, в программе зимнего мини-фестиваля — четыре концерта, два мастер-класса и традиционная вечеринка. События «Дягилев+» пройдут 23–25 декабря на территории «Завода Шпагина»; кроме того, будут задействованы Пермский театр оперы и балета, Органный зал Пермской филармонии, частная филармония «Триумф» и Дом Дягилева.

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