Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Дягилев+» пройдёт на «Заводе Шпагина» Старт продаж билетов — через неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория завода им. Шпагина

С 23 по 25 декабря Теодор Курентзис и Пермская опера представят в Перми специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+». Главные события фестиваля пройдут в помещении «Литера А» на «Заводе Шпагина».

Фестиваль откроется симфоническим концертом оркестра MusicAeterna (12+) под управлением Теодора Курентзиса. В программе — музыка Игоря Стравинского к балетам «Жар-птица» и «Петрушка», отсылающим к истории Сергея Дягилева. В начале прошлого века именно эти два шедевра Стравинского вывели антрепризу Дягилева Ballets Russes на авансцену европейского музыкального театра и стали хитами мирового концертного репертуара. «Жар-птица» развивает и доводит до пределов допустимого позднеромантический музыкальный язык, а «Петрушка» — первый из многих стилевых прорывов Стравинского; этот балет построен на площадных народных мотивах и полон тембровых, ритмических, политональных находок.

«Завод Шпагина», «Литера А», 23 декабря, 20:00

Пермь в программе фестиваля представляет хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьёва который выступит с концертом In Nativitatem Dominum Canticum (16+). В программе — рождественская музыка западноевропейских композиторов: рождественские мотеты Джованни Палестрины, Кристобаля де Моралеса и Томаса де Виктории, а также оратория Марка-Антуана Шарпантье In nativitatem Domini canticum.

Органный концертный зал, 24 декабря, 19:00

В тот же день состоится сольное выступление пианистки Юлианны Авдеевой (16+).

Юлианна Авдеева — «фанат» фортепиано. Её фанатизм проявляется и в постоянном поиске новых идей, и в расширении репертуара за счёт малоизвестных широкой публике произведений, и в освоении игры на исторических фортепиано.

В программе: Фредерик Шопен, полонез-фантазия ля-бемоль мажор, ор. 61; Владислав Шпильман, сюита для фортепиано «Жизнь машин»; Моисей (Мечислав) Вайнберг, соната для фортепиано №4 си минор, ор. 56; Сергей Прокофьев, соната для фортепиано №8 си-бемоль мажор, op. 84.

Дом Дягилева, 24 декабря, 21:00

В 2021 году весь мир отмечает 200-летие со дня рождения Шарля Бодлера (1821—1867), первого «проклятого поэта», денди, декадента, символиста, посмертно признанного великим поэтом Франции и оказавшего мощное влияние на поэтический язык и, шире, литературу, музыку и искусство XIX—XX веков.

В программе фестиваля мировая премьера «Посвящение Бодлеру» (12+) — концерт солистов и ансамблей оркестра и хора MusicAeterna с произведениями, специально написанными для этого проекта.

По жанру это похоже на «Посвящение Паулю Целану» (18+), которое было исполнено на Дягилевском фестивале в июне этого года.

Стихи Бодлера прозвучат в оригинале и русских переводах в исполнении драматических актёров из Франции и России. Музыкально-пластический перформанс свяжет ряд мировых премьер в единый сюжет, вызывающе бунтарский и взывающий к высшей красоте.

«Завод Шпагина», «Литера А», 25 декабря, 19:00

Фестиваль завершит традиционная вечеринка «Дягилев+ party» (18+) с альтернативной музыкой.

«Завод Шпагина», цех №5, 25 декабря, 22:00

Кроме того, в программе «Дягилев+» два мастер-класса.

23 декабря артисты бельгийской театральной компании Peeping Tom, представившие диптих «Пропавшая дверь. Потерянная комната» (16+) на Дягилевском фестивале прошлым летом, проведут мастер-класс для профессиональных танцовщиков, интересующихся работой на стыке физического, музыкального и драматического театров.

24 декабря Теодор Курентзис проведёт открытый мастер-класс по оперному дирижированию. Молодые дирижёры и вокалисты под его руководством будут работать над оперными ариями. В мастер-классе примет участие оркестр MusicAeterna. В отличие от мастер-классов по симфоническому дирижированию, открытые занятия на оперном материале проводятся довольно редко. Между тем совместная работа оперного певца и дирижёра требует особенно тесного контакта и, конечно, практики.

Мастер-классы пройдут в Пермском театре оперы и балета, время начала пока неизвестно.

Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля.

Все мероприятия «Дягилев+» будут проводиться с соблюдением мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Необходимы QR-коды и документы, удостоверяющие личность, а также средства индивидуальной защиты.

Старт продаж билетов планируется через неделю, 10 декабря, но может быть перенесён в связи с уточнением расположения мест в «Литере А».

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