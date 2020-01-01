Олеся Максименко
За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 690 жителей
Общее число заболевших приближается к отметке в 147 тыс. человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье выявлено 690 новых инфицированных COVID-19. В целом с начала пандемии коронавирусом заразились 146 995 человек.
Также за сутки вылечились 675 жителей региона, 27 заболевших скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах Пермского края находятся 267 пациентов, 114 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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