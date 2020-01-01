Елена Синица Общественный совет по развитию такси не поддержал новые требования к пермскому таксопарку Унификация цвета может привести к серьёзной финансовой нагрузке на бизнес Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный совет по развитию такси высказался против унификации цвета таксомоторов в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации. В связи с этим совет направил официальное письмо в адрес губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. В организации считают, что введение требований к цвету кузова повлечёт серьёзную финансовую нагрузку на бизнес.

Напомним, власти региона предложили изменить требования к внешнему виду такси. Как говорится в законопроекте, внесённом в заксобрание, цвет кузова должен стать белым. На машинах также появятся полосы из красных и белых квадратов в шахматном порядке.

«На данный момент часть автомобилей такси имеет цвет, отличный от белого. Установить точное количество белых автомобилей не представляется возможным, так как в реестре выданных разрешений цвет не регистрируется. По окончании действия разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси перевозчики будут вынуждены перекрашивать автомобили или покупать новые «правильного» цвета, — комментируют законопроект в совете. — Таким образом, бизнес понесёт значительные расходы. Необходимо отметить, что цвет такси не влияет на повышение уровня безопасности перевозок, что неоднократно подтверждалось со стороны ГИБДД РФ».

Кроме того, в совете отмечают, что такие требования станут серьёзным административным и финансовым барьером для ведения легальной таксомоторной деятельности.

В случае одобрения законопроекта стоит разработать программу субсидирования расходов бизнеса для выполнения этих требований, считают в совете по развитию такси.

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