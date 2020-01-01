Елена Синица Все такси в Пермском крае могут стать белыми с красными полосами Новые требования к внешнему виду машин начнут действовать в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья предложили изменить требования к внешнему виду такси. Соответствующие поправки к закону «О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края» внёс губернатор региона Дмитрий Махонин.

Как говорится в законопроекте, основной цвет кузова должен быть белым. На нём будет расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см.





В заключении об оценке регулирующего воздействия краевой минтранс (является разработчиком проекта) отмечает следующее:





«В любом большом городе есть свои символы: узнаваемый логотип, цвет транспорта, вывесок, указателей, адресных табличек, остановочных комплексов и других элементов городской навигации. Эти символы — маленькая часть повседневной жизни, часть дизайн-кода города, которая и делает его узнаваемым. Новый дизайн такси впишется в существующий дизайн-код города Перми и свяжет весь общественный транспорт одной цветовой символикой. Любой человек сможет издалека увидеть легальный автомобиль-такси и отличит его от нелегального».





Кроме этого, ведомство отмечает, что большинство легальных автомобилей-такси (97%) имеет белый цвет, поэтому нанесение полосы из квадратов — «легко реализуемое предложение».





Также добавляется, что в преддверии 300-летия Перми регион примет «огромный поток туристов», поэтому данное цветовое решение будет актуальным.





При этом, по расчётам минтранса, нанесение такой полосы обойдётся в 3 тыс. руб. на один автомобиль. В то время как, по данным ведомства, минимальный ежемесячный доход с одного автомобиля составляет 60 тыс. руб.





На проект закона поступило три отзыва от представителей таксомоторных служб: ООО «Пермский извозчик», ИП Кизик Я. Ю., ИП Завальницкий Д. С. Сообщается, что они поддержали законопроект. Уточняется, что в своих отзывах предприниматели отметили, что введение единой цветовой гаммы не повлечёт непредвиденных расходов. Более того, расходы сократятся в связи с ненадобностью оклейки дверей автомобилей плёнкой жёлтого цвета.





Законопроект единогласно поддержал и экспертный совет. Его возглавляет уполномоченный по правам предпринимателей в Прикамье Павел Новосёлов.





Также сообщается, что некоторые предпринимательские объединения не смогли ознакомиться с законопроектом, так как минтранс уведомил их в последний день публичных слушаний. Однако с ними планируется дополнительно обсудить проект закона.





Теперь законопроект должны рассмотреть депутаты Законодательного собрания. В случае одобрения закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

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