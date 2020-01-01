Михаил Мишустин проведёт в Перми совещание об авиационном двигателестроении В рабочей поездке также участвуют шесть федеральных министров и вице-премьер Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

government.ru

В четверг, 9 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Приволжский федеральный округ, в частности в Пермь, об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Перми премьер-министр посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер.

«Также в программе председателя правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — говорится в сообщении.

В мероприятиях рабочей поездки также примут участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, министр культуры РФ Ольга Любимова.





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