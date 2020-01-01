Андрей Стрельцов «Парма» стартовала во втором раунде Еврокубка с победы В Варшаве пермская команда обыграла местную «Легию» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб стартовал во втором этапе Кубка ФИБА Европа. В столице Польши подопечные Казиса Максвитиса обыграли БК «Легия».

На большой перерыв игроки «Пармы» ушли, имея солидное преимущество — 52:29. Однако сохранить такой отрыв не удалось. Концовка вышла довольно нервной, но всё завершилась благополучно для гостей. Они победили со счётом 72:70.

Теперь пермской команде в этом турнире предстоят поединки в группе с ещё двумя соперниками — немецким «Байротом» и голландским «Лейденом» .

Следующую же игру «Парма» проведёт 11 декабря. На домашнем паркете в матче чемпионата Лиги ВТБ пермская команда примет «Локомотив-Кубань».

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