Андрей Стрельцов
«Парма» стартовала во втором раунде Еврокубка с победы
В Варшаве пермская команда обыграла местную «Легию»
Пермский баскетбольный клуб стартовал во втором этапе Кубка ФИБА Европа. В столице Польши подопечные Казиса Максвитиса обыграли БК «Легия».
На большой перерыв игроки «Пармы» ушли, имея солидное преимущество — 52:29. Однако сохранить такой отрыв не удалось. Концовка вышла довольно нервной, но всё завершилась благополучно для гостей. Они победили со счётом 72:70.
Теперь пермской команде в этом турнире предстоят поединки в группе с ещё двумя соперниками — немецким «Байротом» и голландским «Лейденом» .
Следующую же игру «Парма» проведёт 11 декабря. На домашнем паркете в матче чемпионата Лиги ВТБ пермская команда примет «Локомотив-Кубань».
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