Олеся Максименко
За получением QR-кода по результатам анализа на антитела пермяк обратился в суд
Дело рассмотрят 31 января 2022 года
Житель Перми обратился в Свердловский районный суд города с требованием признать заболевание коронавирусом по результатам анализа на антитела, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на правозащитника Дениса Галицкого.
Сообщается также, что между отрицательным и положительным тестами на COVID-19 у истца прошло всего две недели, что позволяет установить точную дату заболевания.
Суд рассмотрит дело 31 января следующего года.
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