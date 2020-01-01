Олеся Максименко За получением QR-кода по результатам анализа на антитела пермяк обратился в суд Дело рассмотрят 31 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми обратился в Свердловский районный суд города с требованием признать заболевание коронавирусом по результатам анализа на антитела, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на правозащитника Дениса Галицкого.

Сообщается также, что между отрицательным и положительным тестами на COVID-19 у истца прошло всего две недели, что позволяет установить точную дату заболевания.

Суд рассмотрит дело 31 января следующего года.

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