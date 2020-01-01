Олеся Максименко За хищение наследственного имущества житель Перми получил срок и штраф Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии общего режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осуждён один из участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием было установлено, что четверо злоумышленников обманным путём похищали наследство умерших акционеров крупной пермской промышленной корпорации. Используя базу данных предприятия, они вычисляли скончавшихся лиц, родственники которых не заявляли свои права на акции в течение долгого времени.

Одна из соучастниц смогла получить 1,3 млн руб. за продажу ценных бумаг. Попытку хищения наследства другого лица на 1,2 млн руб. удалось пресечь сотрудникам службы безопасности предприятия и правоохранительных органов.

Мужчина получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 350 тыс. руб. Также сообщается, что ещё один соучастник уже осуждён, в отношении второго продолжается расследование, третий объявлен в розыск.

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