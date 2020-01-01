Олеся Максименко В Пермском крае уменьшилось количество территорий с заболевшими COVID-19 В лидерах, как и ранее, столица региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Прикамье уменьшилось количество территорий, в которых выявлены новые случаи COVID-19, до 32-х. На первом месте остаётся Пермь — здесь зафиксировано 366 заболевших, на втором — Краснокамский округ (71), на третьем — Пермский район (37).

Кроме того, 26 инфицированных выявлены в Лысьвенском округе, 25 — в Очёрском, 19 — в Чусовском, по 15 — в Чайковском, Верещагинском и Сивинском округах, 13 — в Кудымкарском округе, по 11 — в Кудымкаре, Большесосновском и Нытвенском округах.

В Красновишерском и Соликамском округах поставлено по шесть новых диагнозов COVID-19, в Березниках, Добрянском, Карагайском и Оханском округах — по пять, в Юсьвинском округе — четыре, в Горнозаводском, Куединском и Частинском округах — по три, в Ильинском, Чердынском и Юрлинском округах — по два.

По одному заболевшему — в Губахе, Кизеле, Берёзовском, Ординском, Суксунском и Чернушинском округах.

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