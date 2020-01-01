Елена Синица
ЦИК предложил переизбрать Игоря Вагина на должность председателя крайизбиркома
Он занимает эту должность с 2014 года
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Сегодня, 8 декабря, состоялось заседание Центризбиркома России. На нём было предложено переизбрать на должность председателя краевой избирательной комиссии действующего руководителя крайизбиркома Игоря Вагина. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
«Игорь Сергеевич работает в качестве председателя избирательной комиссии Пермского края с 2014 года. Комиссия под его руководством откликается на все новации, которые внедряются Центризбиркомом России, — сказал член ЦИК России Евгений Шевченко. — Уверен, что новый состав крайизбиркома избран сбалансированным и будет работать так же эффективно, как предыдущий».
Окончательно решение должна закрепить комиссия на своём первом заседании, которое состоится 13 декабря.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Законодательное собрание утвердили членов краевой избирательной комиссии.
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