Елена Синица ЦИК предложил переизбрать Игоря Вагина на должность председателя крайизбиркома Он занимает эту должность с 2014 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Вагин

Константин Долгановский

Сегодня, 8 декабря, состоялось заседание Центризбиркома России. На нём было предложено переизбрать на должность председателя краевой избирательной комиссии действующего руководителя крайизбиркома Игоря Вагина. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Игорь Сергеевич работает в качестве председателя избирательной комиссии Пермского края с 2014 года. Комиссия под его руководством откликается на все новации, которые внедряются Центризбиркомом России, — сказал член ЦИК России Евгений Шевченко. — Уверен, что новый состав крайизбиркома избран сбалансированным и будет работать так же эффективно, как предыдущий».





Окончательно решение должна закрепить комиссия на своём первом заседании, которое состоится 13 декабря.





Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Законодательное собрание утвердили членов краевой избирательной комиссии.

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