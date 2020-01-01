В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 692 жителей От коронавируса скончались 20 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 692 новых случая COVID-19, выздоровели 700 человек, 20 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 146 305.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, в тяжёлом состоянии находится 271 пациент, из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 8 декабря в регионе иммунизацию от COVID-19 прошли 1 085 197 человек, 859 725 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами, сообщает ВЕТТА.

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