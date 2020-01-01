Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми запланировано 194 праздничных мероприятия На заседании правительства Пермского края обсудили новогодние праздники Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании 8 декабря правительство Пермского края обсудило подготовку к празднованию Нового года. С основным докладом выступила и. о. министра культуры Пермского края Марина Илюхина.

По её словам, в подготовке к празднику учитывались требования Роспотребнадзора, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому акцент был сделан на увеличение количества площадок и мероприятий с небольшим числом гостей, а также на индивидуальные туры и развлекательные программы.

12 декабря Пермь посетит Дед Мороз из Великого Устюга, который отправится в большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него «Российскими железными дорогами». Праздничный поезд простоит на станции Пермь II в течение девяти часов, с 9:00 до 18:00. Все желающие смогут встретить праздничный состав и сделать фотографии на память, а тем, кто приобретёт билеты, посчастливится побывать на праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с главным героем Нового года. (0+) В программу входят фотографирование с Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомство и фотосессия с сибирскими хаски, экскурсия по новогоднему поезду, подвижные игры, танцевальный флешмоб, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и отправка новогодней почты.

Билет можно приобрести на сайте РЖД; по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина Министерство социального развития Пермского края приобретает билеты для детей с особенностями развития и детей, которые отличились в учёбе и творчестве.

Губернаторские ёлки для талантливых ребят, отличившихся в учёбе, и для детей, оказавшихся в трудных ситуациях, пройдут с 23 по 27 декабря (0+). На них приглашены 4200 детей в возрасте от восьми до 13 лет. Всем им будут вручены подарки.

Новогодние программы подготовили учреждения культуры. В Пермском театре оперы и балета это традиционный «Щелкунчик» (6+) и детский спектакль «Приключения в оперной стране» (0+). Театр-Театр показывает мюзикл «Винил» (12+) — обладатель пяти «Золотых масок», а также детский мюзикл «Бременские музыканты» (6+). В Пермской краевой филармонии 22 декабря открывается Рождественский фестиваль (6+). Специальную новогоднюю программу «Чародеи 2022» (6+) подготовил Пермский губернский оркестр, она будет показана в ДК им. Солдатова 31 декабря в 17:00.

Совместно с Пермским музыкальным колледжем подготовлена специальная музыкальная программа в аэропорту: в дуэте с роялем прозвучат скрипка, флейта, саксофон, вокал.

В социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 17–19 декабря пройдёт сладкая ярмарка Sweet land (0+), а 17–22 декабря — зимний фестиваль «СнегоWeek» (0+), где можно будет покататься всей семьёй на катке и прогуляться по ледовым локациям. С 23 по 25 декабря Теодор Курентзис и Пермская опера представят в Перми специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (12+).

Марина Илюхина порадовала коллег новостью о том, что в социальных кинозалах Пермского края будет показана новогодняя комедия «Ёлки-8» (6+), в съёмках финального эпизода которой приняли участие около 3000 простых пермяков, однако Дмитрий Махонин выразил сомнение: сейчас идёт спор между прокатчиками в обычных кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах из-за сроков премьеры фильма.

Впервые в этом году для жителей Пермского края министерством туризма разработаны специальные новогодние маршруты. В новогодние каникулы — с 2 по 10 января — можно будет посетить специальные экскурсии в Губаху, Чердынь, Ильинский, Лысьву, Кудымкар, Кунгур, Соликамск и Осу (0+). Каждый экскурсионный маршрут включает в себя экскурсии по городу или по местам съёмок известных фильмов, посещение музеев и театров, а также специальные кулинарные мастер-классы, во время которых можно будет постигнуть азы местной кухни — слепить «ушки» в Чердыни или сделать пряник в Кунгуре. Для туристов будут организованы специальные бесплатные автобусы-шаттлы. Узнать подробности можно в Туристском информационном центре.

Доклад и. о. министра дополнил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он сообщил, что краевую столицу украсят 2700 световых элементов, 360 из них — новые. Будет оборудовано 12 ледовых мини-городков. Главная ледовая локация — 68-й квартал эспланады — откроется 25 декабря и будет работать до 13 февраля. Здесь будут установлены семь ледяных объектов и торговые ряды. Площадка будет украшена световой композицией «Звёздное небо», у каждой ледяной скульптуры пройдут интерактивные игры. 7 и 9 января запланированы рождественские концертные программы. Площадка будет огорожена, вход для взрослых посетителей — с предъявлением QR-кода.

Впервые 25 декабря откроется каток на набережной площадью почти 1,5 тыс. кв. м, который проработает до конца февраля. Будут работать тёплые раздевалки и прокат коньков, организовано обучение катанию на коньках, оборудованы фотозона и зона для самых маленьких. Часы работы катка — с 10:00 до 22:00, а в зимние каникулы — до 23:00.

В этом году муниципальные катки снова проводят акцию «Ледовый сезон». Бесплатные массовые катания будут проводиться по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

Новогодняя ночь пройдёт в онлайн-формате на телеканале ВЕТТА, главная городская детская ёлка состоится 28 декабря в ДК им. Солдатова.

Всего в Перми запланировано 194 праздничных мероприятия.

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