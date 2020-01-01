Новое лекарство от коронавируса испытают на пермяках Компания «Промомед» объявила о старте клинического исследования антиковидного препарата Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российская фармацевтическая компания «Промомед» объявила о начале третьей фазы клинических исследований нового лекарственного препарата от COVID-19, об этом сообщает ТАСС.

Испытания капсул JCBC00101 будут проводиться в 16 медицинских организациях, расположенных в 11 российских городах: Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново, Калининграде, Кирове, Рязани, Саранске, Смоленске и Ярославле.

Исследования продлятся до 29 декабря 2023 года. В них примут участие 290 пациентов. К этому времени «будет дана оценка основным фармакокинетическим параметрам, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19» нового лекарственного средства.

Фармацевтическая компания «Промомед» была создана в 2005 году. В её портфеле более 150 наименований лекарственных препаратов, в том числе «Арепливир» для терапии COVID-19.

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