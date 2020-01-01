В 16 жилых домах Кировского района Перми отключат холодную воду Поделиться Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» объявили о новых отключениях холодного водоснабжения, сообщает «Рифей».

В предстоящие дни из-за проведения плановых ремонтных работ без холодной воды останутся 16 домов в Кировском районе краевого центра.

Так, 9 декабря с 09:00 до 10:00 не будет воды в домах №112 и 122 на ул. Ушакова.

В тот же день с 09:00 до 16:30 пропадёт вода по адресам: ул. Магистральная, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16, ул. Химградская, 37, 39.

В субботу, 11 декабря, с 09:00 до 19:30 холодное водоснабжение будет отключено на ул. Автозаводской, 14, ул. Маршала Рыбалко, 15, 17а, ул. Федосеева, 18, 22, 23.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды.





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