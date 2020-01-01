Олеся Максименко За сутки в Пермском крае значительно выросло количество «инфицированных» территорий Новые случаи коронавируса выявлены в 38 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции были диагностированы в 38 территориях Пермского края. В Перми, Чайковском и Краснокамском округе — 346, 78 и 27 заразившихся соответственно.

В Лысьвенском округе заболели 25 жителей, в Пермском районе — 22, в Чусовском округе — 18, в Соликамском — 17, в Нытвенском — 14, в Березниках, Кунгуре, Добрянском и Осинском округах — по 12 новых случаев.

По восемь диагнозов COVID-19 поставлено в Кишертском и Куединском округах, по семь — в Гайнском и Чернушинском, по шесть — в Кунгурском районе, Бардымском, Горнозаводском и Кудымкарском округах, пять — в Александровском округе, четыре — в Октябрьском.

В Губахе, Ординском и Суксунском округах — по трое заразившихся, в ЗАТО Звёздный, Кудымкаре, Еловском, Ильинском, Оханском, Частинском и Чердынском округах — по два новых случая, в Кизеле, Берёзовском, Верещагинском, Кочёвском, Красновишерском и Юсьвинском округах — по одному.

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