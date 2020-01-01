Пермские профсоюзы попросили не отстранять непривитых сотрудников от работы Мера может спровоцировать социально-трудовые конфликты Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский крайсовпроф

В адрес губернатора края Дмитрия Махонина направлено письмо Пермского крайсовпрофа. В нём лидеры общественного объединения просят руководство региона пересмотреть решение об обязательном отстранении от работы не привитых от коронавируса сотрудников предприятий.

Работники могли не успеть сделать прививку от ковида по объективным причинам, а отстранение от работы без сохранения зарплаты может спровоцировать социально-трудовые конфликты, считают в крайсовпрофе.

Общественная организация предложила продлить сроки иммунизации работников без их отстранения на тех предприятиях, где уже достигнута 80%-ная доля вакцинированных.

Напомним, Роспотребнадзор обязал до 1 декабря привить 80% сотрудников предприятий и организаций отраслей, которые указаны в постановлении о профилактических прививках от COVID-19, а непривитых рекомендовал отстранять от работы. В связи с этим некоторые предприятия в Прикамье стали действовать довольно радикально.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.