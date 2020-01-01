За сутки в Пермском крае подтверждено 687 новых случаев COVID-19 От коронавируса скончались ещё 26 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье подтверждено 687 новых случаев COVID-19, 703 человека выздоровели, 26 скончались.

Общее число инфицированных в крае достигло 145 613. Количество жертв — 6 008.

На сегодняшний день в регионе в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 2 650 пациентов, из них в тяжелом 266, включая 115 подключенных к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 7 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 081 123 человека. 859 725 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.