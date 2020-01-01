Мария Сыропятова Торговую сеть «Магнит» в Перми оштрафовали на полмиллиона рублей Размер штрафа был увеличен, поскольку нарушение антиковидного режима было повторным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральному ретейлеру «Магнит» в Перми был выписан штраф в размере 500 тыс. руб. за нарушение противоэпидемического режима. Это решение было принято Кировским районным судом краевой столицы, а затем устояло в апелляционной инстанции.

«Посетитель в кассовой зоне торгового зала магазина находился без средств индивидуальной защиты, при этом кассиром-продавцом ему осуществлялся отпуск товара», — описывается в постановлении Пермского краевого суда нарушение, допущенное в одном из магазинов «Магнит» в Кировском районе.

При этом указывается, что нарушение было выявлено повторно. Поэтому протокол был составлен сотрудником краевого минпромторга по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. По ней за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения юрлицам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Таким образом, суд установил минимально возможное наказание по данной статье (штраф в размере 500 тыс. руб.).

Напомним, что проверки соблюдения антиковидных мер проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции, краевого минпромторга и других органов власти. Ношение масок в магазинах является обязательным и для организаций торговли, и для их клиентов. При этом вакцинация не избавляет от необходимости соблюдать меры безопасности. Поскольку вакцинированные могут заболеть и быть переносчиками коронавирусной инфекции, им необходимо в общественных местах носить медицинские маски, а также соблюдать дистанцию 1,5 м с другими людьми.

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