Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 31 территории Пермского края В столице региона — 358 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае новые случаи COVID-19 диагностированы в 31 муниципалитете.

Наибольшее количество заболевших выявлено в столице региона, Краснокамском округе и Пермском районе: 358, 63 и 30 инфицированных соответственно.

В Лысьвенском округе — 29 заразившихся, в Березниках — 24, в Кунгуре — 23, в Бардымском округе — 20, в Красновишерском, Осинском и Соликамском округах — по 19, в Берёзовском — 10.

По девять диагнозов COVID-19 поставлено в Кунгурском районе и Чайковском, восемь — в Чернушинском округе, по шесть — в Карагайском округе и Кудымкаре, пять — в Суксунском округе, по четыре — в Куединском, Нытвенском, Ординском и Сивинском округах, по три — Александровском и Октябрьском округах, по два — в Губахе, Добрянском и Юсьвинском округах.

По одному заболевшему коронавирусом — в Большесосновском, Гайнском, Горнозаводском, Кудымкарском и Чусовском округах.

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