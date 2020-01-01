Андрей Стрельцов «Парма» обыграла польский клуб «Зелёна-Гура» Преимущество пермской баскетбольной команды составило 11 очков Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке пермская «Парма» обыграла БК «Зелёна-Гура» из Польши со счётом 83:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, набравший 18 очков.

Пермская «Парма», записав себе в актив третью победу в чемпионате, поднялась на 7-е место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Казиса Максвитиса проведут в Кубке ФИБА Европа. На выезде 8 декабря они сыграют против ещё одного польского клуба — «Легия».





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