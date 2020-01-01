У первых двух россиян выявлен штамм «омикрон» Заболевшие прибыли в РФ из ЮАР Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

У двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности Роспотребнадзор выявил COVID-19 у 10 россиян, прибывших из Южной Африки в аэропорт Домодедово 4 декабря. Всех их поместили в обсерватор. Штаммы остальных устанавливаются.

Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.529 («омикрон») обнаружили на юге Африки 24 ноября. Как выяснили специалисты, многое в его геноме указывало на высокую трансмиссивность (заразность) и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

ВОЗ признала новый штамм (выявлен уже в четырёх десятках стран) «вызывающим озабоченность». Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «омикрон» пока не спровоцировал ни одного летального исхода, а для оценки тяжести течения вызываемой им болезни необходимо ещё несколько недель.









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